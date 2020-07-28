Суд арестовал Сергея Удальцова на 10 суток

Суд арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова на 10 суток, он объявил голодовку. Об этом сообщает адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Кушнир.

Удальцова признали виновным по статье об организации публичного мероприятия из-за постов во «ВКонтакте», где он приглашал пользователей 25 июля подать заявления в Генпрокуратуру с требованием проверить ограничения на проведение митингов и пересмотреть дела политзаключенных. Оппозиционер предположил, что его арестовали, чтобы оставить в силе административный надзор.

Координатору Левого Фронта Сергею Удальцову в Мещанском суде города Москвы вынесли постановление об аресте на 10 суток за организацию подачи требований граждан в Генпрокуратуру по ситуации в Хабаровске и против репрессий — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) July 28, 2020

Накануне его задержали на выходе из дома. Полицейские оформили протокол и оставили Удальцова на ночь в ОВД до суда. При этом сообщалось, что задержание связано с поддержкой митингующих в Хабаровске.

В Москве 25 июля рядом с памятником Долгорукому задержали не менее 26 человек, которые собирались подать заявление в Генпрокуратуру с требованием проверить ограничения на проведение митингов и пересмотреть дела политзаключенных. Кроме того они требовали открытого суда над Сергеем Фургалом в Хабаровске и прекращения рейдерской атаки в Совхозе им. Ленина Павла Грудинина.