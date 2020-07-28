Юлия Галямина: Подали коллективный иск к Путину!

В своем последнем обращении перед «голосованием» Путин объявил об еще одной волне выплат семьям с детьми. Но почему-то опять решил сэкономить на тех, кому уже есть 16 лет.

Мы вместе с родителями, которые присоединяются к нашему иску, уверены, что это несправедливо и нелогично. Дети после 16 должны готовиться к ЕГЭ и поступлению в университет, а не думать, что же им есть.

В пятницу адвокат Михаил Игнатьев подал наш иск в Верховный суд. Ближайшие две недели мы помогаем родителям детей старше 16 лет присоединяться к нему. На данный момент такое желание изъявили около 50 родителей. С каждым мы ведем работу, помогаем, объясняем, что нужно сделать. Иск мы доведем до европейского суда, если в нашем справедливости не найдем.

Есть дети старше 16-17 лет?

Еще не поздно присоединиться! Заполняйте форму, мы с вами свяжемся: https://forms.gle/3apZjSHhwxPzW6B5A

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