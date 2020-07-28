Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе. Сегодня действующий глава государства Владимир Зеленский поблагодарил его за работу. Он отметил, что с уважением и почтением относится к решению Кучмы о прекращении участия в деятельности ТКГ.

«Благодарю за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был чрезвычайно важным и нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — сказал Зеленский на встрече с Кучмой 28 июля.

Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.