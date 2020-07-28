Суд дважды оштрафовал ФБК на 300 тысяч рублей по статье об иностранных агентах

Суд назначил Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального штраф в 300 тысяч рублей из-за того, что ФБК не стал добровольно регистрироваться как иностранный агент. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Ранее сегодня суд также оштрафовал фонд на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент» в YouTube-канале «Навальный Live», а в марте фонд оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки в Instagram.

В июле штрафы в 100 тысяч рублей получил и директор ФБК Иван Жданов за отсутствие маркировки иноагента в Instagram-аккаунте ФБК и на YouTube-канале «Навальный Live».

Минюст 9 октября 2019 года внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр иностранных агентов из-за траншей из Испании и США.