YouTube заблокировал канал «Царьград ТВ»

Администрация Youtube заблокировала канал «Царьград ТВ» без права восстановления. Об этом сообщили на телеканале, отметив, что не получали никаких предупреждений.

В средине июля главного редактора «Царьграда» Дарью Токареву оштрафовали на 60 тыс. руб. за фейковые статьи о коронавирусе, напоминает Znak.com. Между тем, Всемирный Русский народный Собор, заместителем главы которого является основатель телеканала Константин Малофеев, в мае направлял председателю Следственного комитета, генпрокурору и директору ФСБ обращение с требованием провести расследование по поводу пандемии коронавируса. Авторов обращения беспокоила информация об искусственном происхождении вируса. Они объединили ряд событий, которые, по их мнению, должны насторожить правоохранительные органы. Так, в обращении фигурировали фонд Рокфеллера, который еще в 2010 году якобы «предсказал» пандемию коронавируса, и Фонд Билла Гейтса.