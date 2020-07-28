Евросоюз оставит закрытыми границы с Россией как минимум до середины августа

Евросоюз вновь откажется от включения России в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Обновленный «белый список» будет обнародован в ближайшие дни, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

По словам дипломата, в целом список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли будет расширен в этот раз, а возможно, будет даже сокращен. В ЕС все еще работают над ним. «За последние две недели, как мы видим, события развиваются в мире не самым лучшим образом. Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры», — отметил он.

На данный момент разрешены поездки в ЕС для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая.