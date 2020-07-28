Избитый в Хабаровске координатор «Открытой России» узнал в нападавшем охранника Дегтярева

Координатор «Открытой России» Сергей Наумов, на которого напали в Хабаровске, среди атаковавших его опознал охранника врио губернатора Михаила Дегтярева — во время нападения этот мужчина «хватал и держал» координатора за руки. Об этом «МБХ медиа» сообщил пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о грабеже после нападения на Наумова. Оно расследуется в отношении неустановленного лица, пытавшегося похитить телефон. Кроме того, по словам Фомина, Наумов опознал нападавшего на него среди охраны врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева — во время нападения этот мужчина «хватал и держал» координатора за руки.

Наумов рассказывал, что на него напали несколько человек, они разбили ему телефон, а у одного из них во время нападения из кармана выпало удостоверение полиции. Наумов приехал в Хабаровск, чтобы освещать митинг. По его словам, он купил новый телефон и сим-карту, «чтобы никто не выследил», однако сразу заметил, что за ним ведется слежка.