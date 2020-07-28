Кремль наградит помощников изменения Конституции

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В список награжденных войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента.

О том, что человек награжден за подготовку, организацию или результаты выборов, обычно ничего не пишется, формулировки совсем иные, говорит близкий к Кремлю собеседник РБК. Например, по итогам президентской кампании 2012 года госнаграды вручались с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», добавляет он. Тогда, к примеру, закрытым указом был награжден глава ЦИК Владимир Чуров, получивший орден Александра Невского.