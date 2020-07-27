Александр Баунов о России и G7

Уже давно высказанное приглашение Трампом Путина на приближающуюся «Семерку» — чистая провокация. Да, на «Семерке» гостями будут Индия или Южная Корея, но они там всегда и были в качестве гостей, а приезд Путина в качестве гостя будет рассматриваться как возвращение.

Трамп не тот президент, из рук которого европейцы готовы принять Россию назад. С Обамой, Хилари или Байденом они обсуждали бы сравнительно серьезно. Но не с Трампом. Поэтому, конечно, Меркель против.

А ему и не надо серьезно. Ему надо позлить и потроллить ту же Меркель и европейцев, показать своим, какие они не конструктивные и жалкие враги Америки и паразиты, сами себя не защищают от той же России, и сами Америке читают нотации, не дают с этой Россией решать вопросы. И мнимым скандалом с приглашением России прикрыть реальный скандал охлаждения и недоверия между Европой и Америкой. Да и то что главные гости Европы американцы теперь невыездные впервые за столетие тоже не мелочь.

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