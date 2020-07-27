Германия выступила против возвращения России в состав G7

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до «большой восьмерки», заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

«Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери открылись. Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения, я не вижу никаких шансов», — сказал Мас в интервью Rheinische Post, передает DW.

Хайко Мас признал, что сейчас отношения с Москвой «сложные» по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией.

Ранее глава МИД ФРГ, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.