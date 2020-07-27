Суд оштрафовал корреспондента «Медиазоны», которому полицейский сломал руку

Суд в Петербурге оштрафовал на 500 рублей корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля по статье о неповиновении полицейскому на избирательном участке, где журналисту сломали руку. Также суд назначил две тысячи рублей штрафа по делу о вмешательстве в осуществление работы избиркома и вынес предупреждение по делу о нарушении «режима самоизоляции», пишет издание.

Протокол составили из-за нападения на избирательном участке №2191, где полицейский Денис Дмитриев сломал Френкелю руку. По версии полиции, корреспондент «провоцировал конфликтную ситуацию» на участке и мешал работать комиссии. Как утверждалось в протоколе, во время задержали Френкель «упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников».

Ранее Френкель подал заявления в Следственный комитет о воспрепятствовании деятельности журналистов и превышении должностных полномочий сотрудником полиции. СК начал доследственную проверку.