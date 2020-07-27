Борис Вишневский: Трещина в телевизоре

Почти не писал о Хабаровске - и потому, что там не нахожусь, и потому, что очень многое уже сказано, и не хочется повторяться.

Но вот что очень важно - и об этом мне рассказывают мои коллеги по Хабаровскому "Яблоку".

Две недели в Хабаровске идут шествия и митинги. Десятки тысяч людей выходят на площадь. Но в федеральном телеэфире этих массовых протестов нет!

Первую неделю кремлевские пропагандисты или молчали, или, как Соловьев, именовали протестующих "пьяной поганью" (счастье для Владимира Рудольфовича, что он не поехал в Хабаровск - думаю, от побитой морды его не спасли бы никакие охранники).

Затем - назвали протесты "немногочисленными", и "идущими на спад". Отдельно упомянув о "заезжих провокаторах и блогерах", работающих на "западных покровителей", и "раскачивающих обстановку".

Так вот, как говорят мои коллеги: раньше в Хабаровске, видя по телевизору сюжеты выходящих на улицы в Москве или Петербурге "немногочисленных маргиналах", подогреваемых "провокаторами" и получающими за это "печеньки от Госдепа", или смотря различные "Анатомии протеста", нередко считали, что все это правда. Конечно, из Интернета можно было получить и другую информацию - но это ведь еще искать надо...

А теперь они воочию увидели на улице - одно, а по телевизору - совсем другое.

Можно, конечно, не верить своим глазам две недели подряд.

Но логичнее не поверить телевизору.

"Ах, вот оно что!, - поняли очень многие в Хабаровске. - Если телевизор нагло врет о том, что происходит у нас сейчас - значит, он и раньше нам врал о том, что происходило в стране!".

Телевизор, вышедший из доверия - это очень серьезный симптом.

Битва телевизора с реальностью проиграна.

Когда такое случилось в предыдущий раз, это стало началом конца советской империи.

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