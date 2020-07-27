Вышедшие из ЛДПР хабаровские депутаты основали движение «Голос Дальнего Востока»

Народное движение «Голос Дальнего Востока» создали депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян. Ранее они вышли из ЛДПР, заявив о несогласии с назначением врио губернатора региона Михаила Дегтярева.

«Нас, дальневосточников, не слышат. Те политические партии, которые избрались благодаря народу, по сути потеряли связь с реальностью. По Конституции в нашей стране власть принадлежит народу, а значит народ распорядитель общественных благ. Поэтому мы приняли решение создать народное движение «Голос Дальнего Востока». Наш голос должны слышать, наше мнение уважать и с ним считаться», — пояснили депутаты в Instagram.

Президент Владимир Путин уволил хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, с формулировкой «в связи с утратой доверия» 20 июля. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. После этого Емельянов и Каян вышли из партии.

Сегодня уже 17-й день подряд в Хабаровске проходят массовые митинги и шествия в поддержку Фургала.