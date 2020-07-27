Сергей Шнуров приехал в Хабаровск для съемок фильма о протестующих

Музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров снимет документальный фильм о протестах в Хабаровске.

«Официальная позиция партии заключается в том, что требования протестующих должны быть услышаны. И самый действенный способ снять все разногласия, стихийно вспыхнувшие между жителями Хабаровского края и федеральной властью — это судить Фургала там, где совершались преступления, которые ему вменяют», — говорится в заявлении партии, которое приводит «Интерфакс».

Сергея Фургала задержали 9 июля и арестовали по обвинению в организации заказных убийств и покушения на убийство. Он вины не признает. С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят акции в его поддержку. 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку, а врио главы Хабаровского края назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.