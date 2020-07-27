Онлайн-голосование проведут осенью в двух новых регионах

Дистанционное электронное голосование планируется провести в Курской и Ярославской областях во время дополнительных выборов депутатов Госдумы. Об этом сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.На прошлой неделе глава комиссии Элла Памфилова допустила, что к Единому дню голосования в сентябре список регионов с разрешенным электронным голосованием может быть расширен, напоминает РБК. Впервые такой формат был опробован во время голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-голосование было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области.