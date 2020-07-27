ТАСС: Сергея Фургала проверят на причастность к еще двум преступлениям

Следственный комитет России проверит экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей. Об ТАСС пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в 2004 году. «Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 года и 2004 года», — говорит собеседник агентства.

По словам другого источника, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но уголовное дело в отношении него было закрыто.