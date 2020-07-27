Бюджетников Чечни заставляют участвовать в провластном флешмобе

Руководство бюджетных учреждений Чечни под страхом увольнения заставляет сотрудников регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом «#МыСемьяКРА» в поддержку попавшего под санкции Госдепа США главы республики Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Кавказский узел».

20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, заявив, что он «несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни». Власти Чечни объявили об акции в поддержку главы республики и членов его семьи, а сотрудники бюджетных организаций республики получили указание выставлять в соцсетях фото с листовками «#МыСемьяКРА».

«Стоило министру Дудаеву объявить флешмоб, как руководство обязало всех немедленно присоединиться к акции, то есть выставить в соцсети фото с листовкой с соответствующей надписью. Это обязательное условие. Объяснили тем, что сейчас нужно показать нашу сплоченность и поддержку руководству. Плюс надо писать комментарии в поддержку Рамзана в Instagram. У меня нет своего аккаунта, поэтому фото поместила на странице своей подруги. Контроль над участием ведет заместитель (руководителя), ему отправила ссылку на аккаунт в подтверждение своего участия», — рассказала сотрудница одного из республиканских ведомств Хеда.

«Накануне директор объявила, что нужно как можно больше выложить (фотографий) в соцсетях с хэштегом «#МыСемьяКРА». Каждый, у кого есть аккаунт в Instagram, должен поместить такую листовку или свое фото с этой надписью. Участие во флешмобе строго обязательное, поскольку указание идет с самого верха. У кого нет аккаунта, должен его создать и заодно писать комментарии в поддержку Рамзана и против тех, кто пишет что-то плохое в его адрес или адрес республики. Кто этого не сделает, тому нужно писать заявление об уходе — вопрос так был поставлен. Ее тоже можно понять, проблемы в первую очередь возникают у руководителя. Что делать, пришлось поучаствовать», — рассказала преподаватель школы в Грозненском районе Лейла.