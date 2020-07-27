Ушедшие из «Ведомостей» журналисты создали новое медиа

Бывшие журналисты «Ведомостей», которые покинули газету после смены руководства, запускают новый проект VTimes. Он будет освещать как традиционные для «Ведомостей» темы, так и несколько новых, в том числе здоровье и экологию. Зарабатывать издание планирует за счет краудфандинга и рекламы, передает Forbes.

«Отказ новых руководителей «Ведомостей» от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится в заявлении авторов проекта.

VTimes запустится осенью. Проект рассчитывает зарабатывать в первую очередь за счет краудфандинга, а также за счет рекламы.