СК завершил расследование уголовного дела против Навального

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Алексея Навального о клевете.

«Уведомили о том, что следствие завершено. Сегодня мы будем знакомиться с материалами дела. После ознакомления и утверждения обвинительного заключения прокурором [дело будет передано в суд]», — сообщила «МБХ медиа» адвокат Ольга Михайлова.

В середине июня по делу о клевете СК признал потерпевшим ветерана Игната Артеменко, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Навальный, комментируя в Twitter ролик RT, назвал его героев «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». 15 июня СК возбудил уголовное дело в отношении политика. Следователь взял с него подписку о невыезде.