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В полиции сообщили о 13 задержанных участниках драки между армянами и азербайджанцами

24.07.2020

Полицейские задержали 13 человек после массовой драки на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД. У одного задержанного — резаная рана плеча. По факту произошедшего полиция Москвы проводит проверку.

Ранее СМИ сообщали, что группы азербайджанцев останавливали машины с армянскими номерами и избивали находившихся в них людей. Член Объединения армян России Давид Тоноян в Facebook сообщил, что азербайджанцы ударили ножом его знакомого.

Отношения между Арменией и Азербайджаном ухудшились на фоне столкновений на границе, в результате взаимных обстрелов погибли военные.

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