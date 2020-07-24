Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало покинул страну

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уехал с детьми в Москву. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой супруга оппозиционера Веронику Цепкало.

«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — рассказала Цепкало.

Сама она осталась в Белоруссии, так как входит в объединенный штаб оппозиции.

Основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей. Кроме того, проверка ЦИК показала, что его жена не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка.