Леонид Волков о трехдневном голосовании в сентябре

Я несколько раз публично говорил: многодневное голосование на пеньках будет со следующего раза, они готовят эту инновационную технологию к ключевым выборам в Госдуму. Но региональные выборы в Единый день голосования 13 сентября еще пройдут по старым, нормальным правилам — иначе просто не может быть.

В самом деле, вы же знаете: закон обратной силы не имеет. Выборы, которые состоятся 13 сентября, были назначены в июне. Выдвигаясь на выборы, все кандидаты в обязательном порядке подписывали бумагу под названием «Согласие на участие в выборах», она сдается в избирком при выдвижении — это тоже было в июне или в начале июля. Как же сейчас могут быть внесены изменения в правила проведения выборов, которые уже больше месяца идут? Ведь кандидаты соглашались участвовать в одной, строго регламентированной процедуре! И ни на какое голосование на пеньках не давали согласия. Это как если бы Элла Памфилова сейчас ввела норму: «победивший кандидат должен в полдень голышом выйти на Красную площадь и 146 раз прокукарекать». Госдума за такое радостно проголосует, без проблем, но согласитесь, что так можно поступить только с будущими, еще не назначенными выборами, чтобы кандидаты знали, под чем подписываются — не так ли?

Но реальность, как водится, снова превзошла все ожидания. Причем ЦИК действует абсолютно беспалевно: по словам Памфиловой, трехдневное голосование будет введено не на всех выборах, которые пройдут в ЕДГ 13 сентября (это тысячи кампаний), а только на

— довыборах в Госдуму

— губернаторских

— выборах в Заксобрания субъектов

— выборах в Гордумы региональных центров

Узнаете этот список? Да: это в точности список выборов, на которых будет работать Умное голосование. Как мы много раз говорили, нам пока не хватает ресурсов, чтобы давать внятные рекомендации по всем без исключения избирательным кампаниям в России, и Умное голосование будет ограничиваться только ключевыми выборами... и, вот какое совпадение, ЦИК выбирает ровно те же выборы для трехдневного голосования!

Видимо, реально в Кремле получили какие-то цифры, которые показывают, что без таких ухищрений они просто проиграют все регионы. У меня тоже есть такие цифры: за год, прошедший с прошлого Единого дня голосования, количество регистраций в базе Умного голосования выросло ровно вдвое. А ведь уже год назад голосов УМГ хватило, чтобы отобрать у Единой России по стране порядка 20% всех распределявшихся по округам мандатов...

Итак, трехдневное голосование является признанием: с рейтингами у власти все очень плохо, будут предприняты экстренные, лежащие за пределами правовой плоскости, меры для того, чтобы спасти региональные выборы. Но нам-то что делать?

Готового ответа нет. Думаем.

Навскидку вот такие соображения:

— в отличие от позорища 1 июля, тут будут независимые наблюдатели (и члены комиссий с ПСГ),

— в отличие от позорища 1 июля, тут будут независимые кандидаты, будет политическая борьба и интрига, будет очень много заинтересованных в честном подсчете голосов,

— как показало позорище 1 июля, даже при недельном голосовании в отдельных регионах и городах фальсификаций не было, даже несмотря на идеальные возможности для фальсификаций и прямой заказ на фальсификации.

То есть можно выделить регионы и города, в которых можно ожидать относительно честного подсчета, где есть независимые кандидаты, где не будет проблем с направлениями для наблюдателей и ПСГ — и в этих регионах будет смысл бороться за результат и защищать его. По 3-4 наблюдателя на участок, плотный контроль за досрочкой через посменные дежурства, видеофиксация опечатывания урн на ночь и распечатывания утром... Это будет очень и очень сложно, но в регионах с нормальной культурой подсчета голосов отстоять результат будет реально.

Это пока в формате мыслей вслух и приглашения к обсуждению, конечно.

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