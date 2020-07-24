Дмитрий Москвин: Выражать отношение к власти — политический долг гражданина

Нашего Федора Крашенинникова арестовали на 7 суток за неуважение власти. По этому поводу вот что сформулировал:

Очевидно с древних времен, что публично выражать отношение к власти - политический долг гражданина.

Представьте себе греческий полис, где собравшиеся на агоре суровые греческие мужики молчали бы. Не было бы споров, ярких речей, ставших основой для всей дальнейшей риторики. Не появился Сократ. Никакой Демосфен не обличил македонского царя в бессмертных филиппиках.

А Рим? Без форума, без прямого - глаза в глаза - осуждения Цезаря, без императоров со всем блеском и величием, до сих пор кружащим голову. Только право публично не уважать предшествующую и действующую власть были мотором колоссального роста Рима.

Мало кто помнит, но все Средневековье вплоть до XVIII века люди имели право не просто не уважать власть, но восставать против нее. Так в итоге появилась конституционная монархия Англии и мощная британская экономическая империя. Так североамериканские штаты - "нет налогов без представительства" - обрели независимость и построили сверхдержаву. Так вся Европа стала тем раем, где трусливые решалы из России прячут своих детей и финансы.

Наконец, за неуважение к власти - императорской и религиозной - был распят Иисус. Христианство зародилось после бредового применения закона против человека, не признающего этот закон. Российские законодатели, очевидно, вообще не знают мировую историю. И умыть руки для них означает не более, чем для Понтия Пилата в тот роковой момент.

Само наличие законов об "уважении к власти" предполагает диагноз: власть настолько слаба, труслива и беспомощна, что кроме как фиговым листочком ей и прикрыть все свое непотребство нечем.

Наконец, любой мыслящий человек - и после томов размышлений Мишеля Фуко это неоспоримо - просто не может не выражать отношение к любой довлеющей над ним власти. К власти политической и подавно.

Уважать следует человека. Его права, свободы и достоинство. Остальные как-нибудь утрутся.

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