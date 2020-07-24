Геннадий Гудков: Генерал Росгвардии Кадыров. Что это означает?

Новость, которая ошеломила бы любое цивилизованное общество, воспринята в России как обычная, заурядная: Путин присвоил звание генерал-майора Росгвардии президенту Чечни Рамзану Кадырову. Конечно, у любого юриста сразу же возникает вопрос, а кем на самом деле служит Кадыров - губернатором (главой исполнительной власти субъекта Федерации) или военноначальником, который продолжает вести боевые действия на Кавказе? Ведь мы бы с Вами очень удивились, присвой Путин генерала мэру Собянину или еще какому-нибудь региональному руководителю в РФ. Но дело даже не в юридических «особенностях».

Только что Рамзана Кадырова и даже членов его семьи США признали персонами нон-грата, запретив им въезд на территорию своей страны. Очевидно, аналогичные решения в ближайшее время примет Британия и, считай, страны Содружества (Канада, Австралия, Новая Зеландия и т.д), а там и запреты ЕС не за горами. Основание - систематическое и грубое нарушение прав человека в Чечне. Это расправы без суда и следствия, неучтенные тюрьмы и регулярные похищения людей, пытки. Это массовое обращение чеченцев за политическим убежищем (2-е место в Европе среди всех стран и народов), заказные расправы с оппонентами Кадырова по всему миру. Ведь совсем недавно мы были свидетелями международнвх скандалов по юповоду заказных убийств оппонентов Кадырова в Берлине и Вене. Да и следы расправ с политиком Борисом Немцовым, правозащитницей Натальей Бестемировой, журналисткой Анной Политковской и многими другими недругами властей Чечни однозначно тянутся к руководству этой республики. Кадыров давно взял за моду говорить от имени политического руководства страны. Так, несколько дней назад он ухитрился публично, через голову руководства РФ и МИДа, потребовать извинений от президента суверенной Украины - неслыханный случай в практике международных отношений! Представьте, например, если бы губернатор штата Айова безапелляционнно потребовал бы извиниться перед ним лично Путина?!

Присвоение Кадырову звания генерала президентом России в этих условиях не есть простое совпадение. Это осознанный ответ Путина на претензии в части нарушения прав человека со стороны мирового сообщества как к Кадырову, так и России в целом. Это прямая поддержка проводимого в Чечне жесткого курса на внесудебные расправы и пытки, опоры на грубую силу и творимый произвол. Это поощрение политики «отмщения» несогласным с путинским и кадыровским режимом. Это циничное, унижающее «нет!», которое свидетельствует только об одном: президент России окончательно закусил удила и решил до предела обострить не только отношения с ведущими странами планеты, но и российским обществом. Маски сброшены, соблюдение правил, приличий и международного политеса объявлено химерой, полицеские меры и криминальные действия окончательно становятся рутинной практикой путинской России, стремительно дрейфующей к военно-полицейской диктатуре.

Но нет худа без ... еще большего худа. Превращение Кадырова в сакральную фигуру путинского режима обязательно приведет к дальнейшему обрушению рейтинга Путина, росту сепаратистских и иждивенческих настроений на Кавказе, ускорит формирование радикальных (исламских и др.) движений и групп. Генерал Кадыров становится неприкасаемой и главной фигурой на всем Кавказе, что явится в ближайшем будущем причиной межнациональных разногласий и конфликтов на Юге России. Однако в Кремле об этих последствиях пока даже не хотят и думать.

Ну и последнее: усиление в стране влияния Кадырова лишь обострит скрытые противоречия между ним и частью высокопоставленных силовиков, давно раздраженных самоуправством чеченского лидера.

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