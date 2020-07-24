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Совет Федерации утвердил однокурсницу Путина на должность запреда Верховного суда

24.07.2020

Совет Федерации утвердил бывшего председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции, однокурсницу президента Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя экономколлегии. Решение было принято на заседании СФ тайным голосованием, передает Legal.Report.

Подносова после голосования одной из главных задач назвала формирование единой судебной практики в арбитражных судах в разных округах и активизацию работу с законодателями.

Подносова стала единственным судьей, подавшим заявление на пост руководителя коллегии ВС по экономическим спорам. Ранее сообщалось, что Высшая квалифколлегия судей рекомендовала ее к назначению, не задав ей ни единого вопроса. Ирина Подносова закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова в 1975 году одновременно с президентом Владимиром Путиным. В судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит», говорил источник «Коммерсанта».

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