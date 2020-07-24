Совет Федерации утвердил однокурсницу Путина на должность запреда Верховного суда

Совет Федерации утвердил бывшего председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции, однокурсницу президента Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя экономколлегии. Решение было принято на заседании СФ тайным голосованием, передает Legal.Report.

Подносова после голосования одной из главных задач назвала формирование единой судебной практики в арбитражных судах в разных округах и активизацию работу с законодателями.

Подносова стала единственным судьей, подавшим заявление на пост руководителя коллегии ВС по экономическим спорам. Ранее сообщалось, что Высшая квалифколлегия судей рекомендовала ее к назначению, не задав ей ни единого вопроса. Ирина Подносова закончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени Жданова в 1975 году одновременно с президентом Владимиром Путиным. В судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит», говорил источник «Коммерсанта».