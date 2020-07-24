Кадыров ввел против Помпео санкции и обвинил его в заказе убийства афроамериканца Флойда

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал госсекретаря США Майка Помпео заказчиком убийства афроамериканца Джорджа Флойда. В эфире ЧГТРК «Грозный» он пояснил, что получил эту информацию от украинских спецслужб. По словам Кадырова, Помпео заказал убийство, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл выборы, передает Znak.com. Также Кадыров заявил о введении всех санкций республики против Помпео, добавляет «МБХ медиа».

20 июля Госдепартамент США внес Рамзана Кадырова в «черный список» лиц, причастных к нарушению прав человека.

Смерть от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда вызвала в США массовые протесты.