Китай закрывает генконсульство США в Чэнду

МИД Китая объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду — столице провинции Сычуань. 21 июля США в одностороннем порядке потребовали, чтобы китайская сторона закрыла генконсульство в Хьюстоне.

«Инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия Соединенных Штатов в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой», — цитирует «Интерфакс» сообщение МИД Китая.

В Пекине призвали Вашингтон «немедленно отменить ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации отношений между двумя странами».

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.