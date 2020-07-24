Повышение зарплат чиновникам только отложили

Минфин не отказался от увеличения зарплат госслужащим, заморозка индексации приходится только на 2021 год, но недополученные оклады будут частично компенсированы к 2023 году. Как пишут «Открытые медиа», в целом, согласно расчетам Минфина, зарплата чиновников за три года увеличится минимум на 5%.

Ранее СМИ сообщили об отказе от индексации зарплат чиновникам.

В Минфине не уточнили, какой объем средств удастся сэкономить за счет выпадающих выплат госслужащим в 2021 году, но отметили, что итоговый объем ассигнований по всем статьям расходов будет утвержден в законопроекте о бюджете, который будет подготовлен осенью.