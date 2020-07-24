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Крупнейшие IT-компании пригрозили уйти из России

24.07.2020

Ассоциация крупнейших российских ИТ-компаний предупредила об угрозе перевода своей деятельности за рубеж из-за преследования бизнеса. Как пишет РБК со ссылкой на письмо организации, это связано с уголовным преследованием ИТ-предпринимателей.

Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor. В качестве причины следственных действий было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии, заведенное Федеральной антимонопольной службой в 2016 году. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин, также в числе фигурантов — вице-президент «ПК Аквариус» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.

«Конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов. Не менее, а скорее более важна безопасность бизнеса, безопасность инвестиций, безопасность самих предпринимателей», — отмечается в письме АПКИТ. По мнению ее членов, сегодня бизнесмены ощущают неуверенность в перспективах в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда.

В письме ассоциации указано, что индустрия столкнулась с проверками, обысками и задержаниями по делам пятилетней и более давности, которые, по мнению членов организации, можно было расследовать в рамках административного или арбитражного процесса.

Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием. Ассоциация готовит конкретные предложения по изменению статей Уголовно-процессуального кодекса, пересмотру практики применения уже действующих статей и т.д.

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