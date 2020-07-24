Дегтярев рассказал об иностранцах на протестах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сказал, что первые митинги хабаровчан в поддержку арестованного Сергея Фургала были проявлением «праведного гнева», но за всеми последующими акциями могут стоять иностранцы, которые хотят набрать политические очки.

«У нас есть все оперативные данные, что они подогреваются. Сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств. Они увидели легкую возможность заработать политические очки. Они качают, да, но мы будем с этим разбираться», — заявил врио губернатора, передает DVHUB.RU.

В ответ на вопрос Би-би-си, как иностранцы могли попасть в край, если границы закрыты, Дегтярев добавил: «Вы что думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели. Ведь межрегиональное сообщение сохраняется».



Дегтярев также сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на митингах, передает «Интерфакс».

В предстоящие выходные, когда в городе вновь ожидается массовая акция протеста, Дегтярев намерен уехать из Хабаровска. «На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается — или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сообщил Дегтярев в Instagram.