В Хабаровске напали на координатора «Открытой России» Сергея Наумова. Как сообщают в организации, за ним вели наблюдение, а после того, как Наумов подошел к одному из следивших, на него напали.

Наумов предполагает , что нападавшие — силовики, так как во время драки у одного из нападавших из кармана выпало «какое-то удостоверение, на ксиву похожее». Координатор связывает нападение с митингами в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которые он приехал освещать.

23 июля в Хабаровске напали на ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева. Около дома его избили трое человек.