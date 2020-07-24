РБК: формат трехдневного голосования могут опробовать уже в сентябре

Уже в ближайшую кампанию в сентябре голосование пройдет в три дн — с пятницы по воскресенье. Об этом пишет РБК, ссылаясь на повестку заседания Центризбиркома, в которой значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года». Докладчик по этому вопросу — председатель ЦИК Элла Памфилова.



Скорее всего, трехдневное голосование будет проводиться во всех регионах, где в нынешний ЕДГ запланированы выборы, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердили еще один близкий к Кремлю собеседник и источник, близкий к ЦИК. Выборы будут длиться с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября, уточнили.



Но не исключено, что в итоге будет решено остановиться на проведении трехдневного голосования в отдельных регионах, окончательного решения пока нет. Возможность проведения голосования на придомовых территориях предполагается оставить на усмотрение каждого региона.



13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.