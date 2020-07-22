Суд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отметил решение о продлении ареста бывшим полицейским Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Игорю Ляховцу по делу о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову. Как сообщает «МБХ медиа», материалы возвращены в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Фигуранты дела оставлены под стражей, срок содержания изменен с 7 сентября на 1 августа.

Адвокаты бывших полицейских просили избрать подзащитным меры пресечения, не связанные с арестом. Адвокат Олег Елисеев, представлявший Голунова, заявил, что все доводы, изложенные стороной защиты, являются необоснованными, а постановление Басманного суда о продлении ареста было законным.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшим полицейским до 7 сентября.

Они были задержаны 29 января. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. По данным следствия, в июне 2019 года они подбросили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. При этом наркотики были незаконно приобретены и также незаконно хранились и перевозились.