Константин Сонин: Восходящая звезда

Если бы я был кем-то из лукашенковского бункера, после просмотра этого видео я бы по-настоящему съехал. Это выступление Светланы Тихановской, основного кандидата в президенты на выборах 9-го августа. Случайного, казалось бы, человека. Тихановская — жена незарегистрированного кандидата, посаженного Лукашенко в тюрьму. С тех пор её поддержал главный кандидат от оппозиции, тоже посаженный в тюрьму, и другие незарегистрированные кандидаты. Говорят, потому что Лукашенко, который боится мужчин-оппонентов, не может поверить, что белорусы проголосуют — и потом выйдут на улицы, чтобы защитить свои голоса — за женщину.

Так почему бы если бы я был кем-то из лукашенковского окружения, я бы испугался? Не просто потому, что Тихановская прекрасно выглядит и говорит. Она прекрасно выглядит и говорит, кстати. А потому, что выступление её, показанное по белорусскому ТВ — это просто образец современной политической риторики. Так бы построили текст и выступление лучшие российские и американские политтехнологи вместе.

Речь Тихановской — спокойнее, чем у президента Путина или лидера оппозиции Навального, но вместе с тем у неё есть обертоны и того, и другого. Оппозиционеру легко звучать как оппозиционер, вызов обычно — как выглядеть будущим президентом. Вот эта комбинация того, как Тихановской удаётся жестко критиковать Лукашенко, и в то же время не называть его по имени — это по-американски. А вот одновременно выглядеть беззащитной и, прямо по-путински, "матерью нации", обещающей гражданам защиту и процветание — это к американским речам отношения не имеет, это просто вообще поразительно.

... Если бы я был параноидальным конспирологом — как сам Лукашенко и его ближайшее окружение — я бы подумал, что весь мир сговорился против него. Хотя этого всего лишь белорусский народ.





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