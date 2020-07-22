«Мемориал»: приговор Дмитриеву неправосуден

Несмотря на очевидную мягкость приговора по сравнению с 15 годами лишения свободы, запрошенными прокуратурой, приговор историку Юрию Дмитриеву неправосуден, заявили в «Мемориале».

«Абсолютная беспочвенность обвинений была очевидна с самого начала. И такой приговор по столь тяжкому обвинению означает одно: у обвинения нет никаких доказательств реальной вины Дмитриева в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Тем не менее, эти обвинения уже отняли больше трех лет свободы у Юрия Дмитриева и искалечили судьбу его приемной дочери», — говорится в заявлении общества.

Юрия Дмитриева сегодня оправдали по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.