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Андрей Нечаев: Путин резко умерил амбиции

22.07.2020

Перенос достижения программных целей на 2030 год дает основание думать, что Путин точно собирается оставаться у власти, как минимум, до 2030 года

Президент Путин подписал указ «О национальных целях развития» страны на ближайшие 10 лет. Документ, опубликованный на сайте Кремля, откладывает на 2030 год достижение ключевых показателей национальных проектов, в рамках которых на деньги от пенсионной реформы и повышения НДС власти обещали прорыв в ведущие экономики мира и победу над бедностью.
Из целей, провозглашенных в 2018 году, вообще исчезло вхождение в топ-5 экономик мира. Дмитрий Песков объяснил это тем, что неблагоприятная ситуация в мировой экономике «затормозит развитие всех стран мира». Исходя из простой логики получается, что развитие России она затормозит больше.
Из национальных целей изъято и требование так развить обрабатывающую промышленность, чтобы ее продукция была конкурентоспособна на мировом рынке, а объемы ее экспорта достигали бы не менее 20% ВВП.

Цель вдвое снизить уровень бедности, которую изначально ставили на 2024 год, откладывается на 6 лет. На 2030 год сдвигаются и сроки увеличения средней продолжительности жизни до 78 лет, вхождение в топ-10 стран по качеству общего образования и объему научных исследований и разработок, по увеличению численности занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек.
Также на 2030 год переносится выполнение плана строить по 120 млн кв м жилья в год и улучшать жилищные условия для 5 млн семей ежегодно.
10 лет вместо четырех, согласно указу, дается ныне на "слезание с нефтяной иглы" и рост несырьевого экспорта.

Вместо исключенных целей теперь Путин потребовал, чтобы к 2030 году 70% населения РФ «систематически занимались физической культурой и спортом», 15% - волонтерской деятельностью (что-то в духе КНДР). Также, согласно указу к 2030 году у 97% населения должен быть доступ в интернет.

Перенос достижения программных целей на 2030 год дает основание думать, что Путин точно собирается оставаться у власти, как минимум, до 2030 года.
Вслед за целями будут кардинально изменены и национальные проекты.
В ОБЩЕМ ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ.

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