Алексей Захаров: Как Путин будет возвращать доверие? Скорее всего, никак

Наблюдаю за ютюб-трансляцией шествия в Хабаровске. Небольшая акция, по тамошним меркам - несколько сот человек (наверное, ближе к тысяче), ведь это будний день. По ощущению, больше половины моложе 30 лет. Проезжающие машины приветствуют, гудят. Много антипутинских лозунгов, которые все подхватывают: "Путина в отставку", "долой царя", "20 лет - доверья нет", "Россия без Путина". Как Путин будет возвращать доверие? Скорее всего, никак. А ведь еще несколько дней назад - до назначения Дегтярева - люди старались сдерживаться, возможно, надеясь, что им пойдут навстречу.

Назначение Дегтярева и.о. губернатора Хабаровского Края - очевидно затратное и ошибочное решение для Кремля. Это не удивительно - за годы диктатуры эмпатия и способность понимать людей атрофировались. В демократических странах политикам приходится переизбираться время от времени, и поэтому, кем бы ты ни был, надо уметь понимать людей и разговаривать с ними. А у нас моральное уродство и презрение к людям, видимо, стали маркерами социального статуса, в том числе и для чиновников. Возможно (это всего лишь предположение), в последние несколько дней был проведен социологический опрос, в котором спрашивали про доверие к разным партиям. Решили, что к ЛДПР есть доверие, и сделали неправильные выводы. А теперь люди скандируют "Жириновскому позор".

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