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В Хабаровске демонстранты требуют отставки Путина и кричат «Жириновскому позор»

22.07.2020

В Хабаровске на очередной протестной акции, которые идут еже 12 дней, демонстранты требуют отставки президента Владимира Путина и скандируют «Жириновскому позор». До этого лидер ЛДПР призвал хабаровчан поддержать врио губернатора Михаила Дегтярева, а также заявил, что экс-губернатор Сергей Фургал был готов сложить с себя полномочия за два дня до задержания.



Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил сегодня, что продолжит работу, несмотря на требования митингующих: «Те, кто кричит: «Дегтярев, уходи!» Не уйду! Потому что работать надо».

Дегтярев заступил на пост главы Хабаровского края 21 июля. Его назначил президент после ареста Сергея Фургала. Нового руководителя жители Хабаровска встретили митингом.

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