В Хабаровске демонстранты требуют отставки Путина и кричат «Жириновскому позор»

В Хабаровске на очередной протестной акции, которые идут еже 12 дней, демонстранты требуют отставки президента Владимира Путина и скандируют «Жириновскому позор». До этого лидер ЛДПР призвал хабаровчан поддержать врио губернатора Михаила Дегтярева, а также заявил, что экс-губернатор Сергей Фургал был готов сложить с себя полномочия за два дня до задержания.

Ещё один любопытный лозунг сегодня! pic.twitter.com/i1pV5PoFJe — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 22, 2020

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил сегодня, что продолжит работу, несмотря на требования митингующих: «Те, кто кричит: «Дегтярев, уходи!» Не уйду! Потому что работать надо».

Дегтярев заступил на пост главы Хабаровского края 21 июля. Его назначил президент после ареста Сергея Фургала. Нового руководителя жители Хабаровска встретили митингом.