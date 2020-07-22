Определенные даты, регионы и оплата картой «МИР» — названы условия получения кэшбека на отдых в России

В Ассоциации туроператоров рассказали, за поездки в какие регионы и когда российские туристы смогут получить компенсации до 15 тысяч рублей, которые пообещал премьер Михаил Мишустин.

Тур должен включать переезд и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность его должна быть не менее 5 ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб. Тур или круиз должен быть приобретен на сайте туроператора и оплачен им онлайн — картой любого банка-эмитента платежной системы «МИР». Другие способы оплаты тура не предусмотрены.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тыс. руб. на карту туриста вернется пять тыс. руб. Для туров от 50 до 75 тыс. руб. кэшбек будет равен 10 тыс., а для туров с ценником выше 75 тыс. — 15 тыс. руб.

Под акцию попадут не любые туры по России, а лишь соответствующие определенным временным и географическим критериям. Так, кэшбек будет предусмотрен на поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим 44 регионам:

Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

На поездки в другую крупу регионов кэшбек будет предоставляться вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря). Это Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург. Два последних города вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным — максимально две ночи в столичном городе и не менее трех — в ином субъекте.

Запуск программы намечен, предположительно на август 2020 года.