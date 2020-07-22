ЦИК Белоруссии сокращает количество наблюдателей на выборах президента

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, заявила о необходимости уменьшить количество наблюдателей на участках во время выборов президента. Речь идет о сокращении до пяти человек — в основной день голосования, до трех — в дни досрочного голосования, передает TUT.BY.

По словам Ермошиной, во время прошлых электоральных кампаний наблюдателей зачастую было больше, чем членов избирательных комиссий: «Эти наблюдатели зачастую навязывают стиль поведения и действий членам участковых избирательных комиссий. Я уже не говорю, что могут быть и угрозы физической опасности!» Впрочем, сокращение числа наблюдателей она обосновала сложной ситуацией с коронавирусом.

TUT.BY отмечает, что массовое наблюдение за ходом голосования было элементом стратегии альтернативных кандидатов. Стать им мог любой гражданин страны старше 18 лет, который заручился 10 подписями избирателей по своему участку. По данным на 20 июля, избирательные комиссии аккредитовали 42 856 национальных наблюдателей. Всего в Белоруссии организованы 5767 участков для голосования — то есть на один участок приходится в среднем более семи наблюдателей.



