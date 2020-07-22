Жириновский: Фургал хотел уволиться до задержания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал хотел уволиться по собственному желанию до задержания силовиками.

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — цитирует выступление Жириновского в Госдуме РБК.

Лидер ЛДПР также попросил жителей Хабаровского края поддержать врио губернатора Михаила Дегтярева: «Мы с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность — я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте».

Сергей Фургал находится в СИЗО по обвинению в покушении на убийство и в двух убийствах бизнесменов, совершенных в 2000-х годах.