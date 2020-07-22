Кирилл Рогов: Суверенитет, Бирма, 11 статья Конституции и губернатор Фургал

Жители Хабаровска повторяют: верните Фургала, судить в Хабаровске. Это эмоции, просьбы, но не политические идеи.

Политические идеи - выводы, которые естественно приходят, казалось бы, на ум, если подумать над тем, что разворачивается перед нашими глазами, просты и очевидны. Этих выводов или идей, по крайней мере, две.

1. Путин не мог уволить Фургала с поста губернатора Хабаровского края. Потому что Фургал был избран населением края, а у Путина нет полномочий уволить население Хабаровского края. Лишение Фургала его полномочий, данных ему населением в рамках законной процедуры, возможно только после установления вины Фургала судом. Как минимум.

Я знаю, что есть закон, принятый Думой, в котором написано, что он может это сделать. Но, на самом деле, он не может. Это и есть суверенитет. Суверенитет народа. Путин может уволить главу своей администрации Вайно или его зама Кириенко, главнокомандующего сухопутных войск, Сечина. Тех, кого он назначал. Но Фургала он не назначал, и уволить не может, вне зависимости от того, что написано в законе, который приняли в его негосударственной думе.

Путин выше Фургала по полномочиям. Но в источнике своей легитимности они равны. Точнее - неподсудны друг другу, а подсудны населению, которое их избирало.

2. Вторая идея. А с какой стати Путин назначил этого коммерческого инфантила исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края? В 11 статье российской конституции черным по белому написано: "Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти." Вот пускай и осуществляют. Без всякого Путина, о котором в конституции ничего не сказано.

Если наделенный этими полномочиями губернатор Фургал временно похищен людьми из Москвы, с ним что-то произошло, то лицо, к которому перешли его полномочия, должны назначать органы государственной власти субъекта федерации, то есть региональное представительное собрание.

Тут важно помнить и понимать, что органы власти субъекта федерации могут осуществлять государственную власть на территории субъекта в рамках своих полномочий. То есть законодательное и представительное собрание Хабаровского края не может объявить войну Бирме, разорвать дипотношения с Белоруссией или отменить НДФЛ. Но и Путин зато не может назначить исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Это не его суверенитет.

Владимир Путин вообще много лет приучает нас к совершенно превратной трактовке понятие "суверенитет". В его словах оно означает, примерно, что всеми доходами от нефти распоряжается он и вечную борьбу с Америкой.

На самом деле понятие суверенитет значит вот ровно это: Хабаровские власти не могут отменить НДФЛ и объявить войну Мьянме (она же - Бирма), а Путин не может уволить избранного хабаровчанами губернатора Фургала и назначить на его место Дегтярева.

Вот это, вкратце, и есть ФЕДЕРАЛИЗМ, за который стоит воевать людям в Хабаровске. И не только в нем.

Источник