В ЕСПЧ поступили 483 жалобы на задержания протестующих в Москве

483 жалобы на задержания летом прошлого года в Москве в дни протестных акций поступили в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщила юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова, передает «Интерфакс».

Заявители жалуются на нарушение права на свободу собраний, а также на нарушения разных процессуальных прав.

В Москве 27 июля и 3 августа 2019 года в центре города прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказывали в регистрации, и за честные выборы. В каждый из этих дней было задержано больше тысячи человек. СК после 27 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, но и после него задерживали людей, которые решили пройти к центру Москвы.