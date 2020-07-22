Дегтярев ответил демонстрантам

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит работу, несмотря на требования митингующих.

«Те, кто кричит: «Дегтярев, уходи!» Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр у меня скопилась», — сказал он в ходе стрима в Instagram.

По его словам, «кричать под окнами «Дегтярев, выходи!» не надо, это некультурно».

Дегтярев заступил на пост главы Хабаровского края 21 июля. Его назначил президент после ареста Сергея Фургала. Нового руководителя жители Хабаровска встретили митингом.