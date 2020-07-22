США закрывают китайское консульство в Хьюстоне

США закрыли китайское консульство в Хьюстоне под предлогом защиты американской интеллектуальной собственности. Об этом сообщает BBC.

Отношения между Китаем и США ухудшались все последние годы из-за торговой войны, эпидемии и ситуации в Гонконге. Вчера Госдепартамент обвинил Пекин в спонсировании хакеров, охотящихся за данными о вакцине против коронавируса. Обвинения в шпионаже предъявили двум китайским гражданам. Вскоре после этого неизвестные начали сжигать бумаги во дворе китайского консульства. Сожгли столько, что пришлось приехать пожарным, передает «Открытый мир».

Китайский МИД назвал закрытие консульства несправедливым и возмутительным и пообещал ответ.