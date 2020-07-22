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Шамана Габышева выпустили из психдиспансера

22.07.2020

Якутского шамана Александра Габышева по решению врачебной комиссии выписали из психоневрологического диспансера. Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 

«После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера», — написал он в Facebook.

Александр Габышев в марте 2019 года начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В мае этого года медики выдали заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После чего психдиспансер подал иск о недобровольной госпитализации Габышева.

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