«Ъ»: СК отводит адвокатов Сергея Фургала

Следственный комитет приступил к отводу адвокатов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Постановления уже подготовлены в отношении двоих из четырех адвокатов. По мнению защиты, конечная цель следствия — нейтрализовать весь адвокатский корпус, мешающий СКР договориться с обвиняемым о признании, пишет «КоммерсантЪ».

Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Его задержали в ноябре прошлого года по обвинению в тех же двух заказных убийствах предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, которые затем инкриминировали и Фургалу. Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал.

По мнению источников «Ъ», под разными предлогами от дела экс-губернатора могут отвести и других его защитников по соглашению с тем, чтобы попытаться их заменить на более лояльных к следствию.