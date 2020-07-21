Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира. По итогов торгов акциями Tesla в понедельник состояние Маска оценивалось в $74,2 млрд — он обходил занимавшего шестую позицию богатейшего человека Азии Мукеша Амбани на $1,3 млрд, пишет Forbes.

В начале года Маск занимал 37 место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние выросло вместе с ценой акций Tesla. В понедельник они подорожали на 9,5%, а с начала года они выросли в цене почти на 300%. Сейчас Tesla — это не только самый дорогой автопроизводитель в мире с рыночной капитализацией $304,5 млрд, но также компания, которая стоит больше Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятых.