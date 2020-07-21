Алексей Навальный: Проблема не в Дегтяреве. Проблема в Путине

В каждом стриме с хабаровских митингов людей спрашивали: почему вы поддерживаете Фургала? Он же чиновник. Как-то непривычно видеть людей, выходящих в поддержку чиновника.

⠀

Ответ почти всегда был одинаковый: он начал разговаривать с людьми. По улицам ходил. Отвечал на вопросы. Не отгораживался от нас и был местный. Проблемы знал и понимал.

Нам надоела московская заносчивость.

⠀

И вот смотрю я на эти кадры. Только что назначенный Путиным и.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев входит в здание правительства. Свита. Охрана. Лексусы.

⠀

Олицетворение не просто той самой московской заносчивости, но и московской глупости в принятии кадровых решений.

⠀

В Хабаровске не был. О Хабаровске не говорил. Зато развлекал Жириновского в бане, поэтому стал губернатором. Смачный плевок в лицо всем жителям края, которых теперь в Кремле, очевидно, считают настоящими врагами. Губернатора-единоросса прокатили. Депутатов-единороссов прокатили. На улицы выходят и разрешения не спрашивают.

⠀

И вот их еще раз демонстративно унизили.

⠀

Что-то мне подсказывает, что Дегтярева ждет непростое губернаторство.

⠀

Но при этом важно помнить, конечно, что проблема не в Дегтяреве. Проблема в Путине.