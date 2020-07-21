Четверть вагонов московского метро оснастят системой распознавания лиц

На оснащение четверти всех вагонов системой распознавания лиц московский метрополитен потратит 1,4 млрд рублей. Таким образом системой, которая помогала мэрии отслеживать перемещения людей во время карантина, будут оснащены около полутора тысяч вагонов, пишет Би-би-си. В итоге в каждом вагоне установят восемь камер, умеющих различать и сортировать лица.

На улицах Москвы система распознавания лиц полномасштабно заработала в начале 2020 года. Она обрабатывает несколько десятков миллионов снимков в сутки. Чтобы найти гражданина в этом массиве данных, нужна фотография-образец — например, с паспорта.

Так, с помощью этой системы мэрия в марте зафиксировала нарушение карантина москвичом по имени Артем, который вернулся в Россию на одном самолете с заболевшим коронавирусом и должен был две недели просидеть дома. Но он вышел из подъезда, чтобы вынести мусор, и по возвращении камера поймала его лицо, сравнила с образцом и просигнализировала о нарушении. Через два дня к нему приехали полицейские и выписали штраф.

Как пишут «Открытые медиа», по данным картотеки Мосгорсуда, жители столицы сейчас оспаривают более 16 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции. Некоторые из них были признаны виновными только на основании данных с городских камер.

В постановлениях о нарушении рядом с фотографией указывается степень ее соответствия образцу. В двух имеющихся у ОМ постановлениях это значение составляет 78,19% и 79,05%, и это признается достаточным для того, чтобы выписать штраф. Депутат муниципального округа Раменки Николай Бобринский говорит, что сталкивался со степенью соответствия и в 74,45%. При этом материал фотофиксации является единственным доказательством по делу. «Мэрия считает, что для штрафа этого достаточно, а 25,5% вероятности, что это кто-то другой — можно игнорировать», — замечает депутат.